Mediaset, leadership anche online: 1,55 miliardi di video visti

La televisione tiene e Mediaset rafforza la propria leadership anche online. Il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi si distingue per video visti, tempo di visione e andamento degli ascolti differiti, affiancando alla forza delle reti televisive un’offerta di contenuti gratuiti su Mediaset Infinity.

A fotografare questi risultati è un’analisi del Sole 24 Ore: dall’8 settembre al 14 ottobre Mediaset ha totalizzato 1,55 miliardi di video visti, contro i 482,6 milioni di Sky e i 433,4 milioni della Rai. Un risultato superiore a tre volte quello di ciascuno dei due concorrenti.

Il primato si conferma anche nelle ore di visione online: 125,5 milioni per Mediaset, davanti agli 87,3 milioni della Rai e ai 50,8 milioni di Sky.

Mediaset è inoltre l’unico gruppo in crescita negli ascolti differiti tra quelli considerati. Le elaborazioni dello Studio Frasi su dati Auditel, riferite al 2026 fino al 10 ottobre, registrano un incremento dello 0,6%, a fronte del −5,4% della Rai, del −1,7% di Sky Italia e del −30,4% di Warner Bros. Discovery.

Questi risultati si affiancano alla leadership televisiva: nel bilancio degli ascolti da inizio anno riportato nell’analisi, Mediaset resta davanti alla Rai e Canale 5 precede Rai 1.

Il quadro generale conferma la centralità della televisione nelle abitudini degli italiani. Nei primi 280 giorni dell’anno, quasi 40 milioni di persone al giorno hanno acceso il televisore per almeno un minuto, con un tempo medio di visione di quattro ore e tre minuti sull’intera popolazione.

Sul fronte delle piattaforme a pagamento, invece, cresce la selettività dei consumatori. Secondo la ricerca Accenture “Reinvent for Growth”, in Italia un intervistato su due dichiara di aver cancellato almeno due abbonamenti streaming nell’ultimo anno.