Meloni indagata, Bongiorno ancora contro il pm Lo Voi: lo stesso del flop contro Salvini

Dopo l'avviso di garanzia recapitato a Giorgia Meloni, ai ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e al sottosegretario Alfredo Mantovano nell'ambito della vicenda del libico Almasri, il governo risponde con compattezza.

Prima le parole del premier: "Il nostro impegno per difendere l’Italia proseguirà, come sempre, con determinazione e senza esitazioni. Quando sono in gioco la sicurezza della Nazione e l’interesse degli italiani, non esiste spazio per passi indietro. Dritti per la nostra strada", ha scritto su X commentando a quanto seguito alla denuncia presentata a Roma dall'avvocato Luigi Li Gotti.

Una vicenda che assomiglia, e parecchio, all'ennesima trappola, all'ennesima rappresaglia contro il governo: molto significativo il tempismo, con l'avviso di garanzia arrivato proprio nel momento di massimo scontro sulla riforma della separazione delle carriere. Le toghe parlano di "atto voluto", ma la rapidità di questo presunto "atto dovuto" tratteggia scenari ben differenti.

Bongiorno nominata da Meloni e governo, a lei la difesa: sfida totale alle toghe rosse, cosa filtra da Chigi

La compattezza del governo è stata dimostrata anche dalla scelta per la difesa: il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i ministri dell’Interno, Matteo Piantedosi, della Giustizia, Carlo Nordio, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti, Alfredo Mantovano, hanno deciso all'unisono di nominare quale unico legale l'avvocato Giulia Bongiorno. Fonti di Palazzo Chigi hanno poi fatto filtrare come la scelta "sottolinea la compattezza del governo anche nell’esercizio dei propri diritti di difesa".

Giulia Bongiorno, insomma. Ancora una volta - anche questo un fatto emblematico, clamoroso - contro il pm Francesco Lo Voi, lo stesso che a Palermo, prima del trasferimento a Roma, aveva imbastito il fallimentare processo Open Arms contro Matteo Salvini, concluso con assoluzione piena, "il fatto non sussiste". Già, ancora Bongiorno contro Lo Voi. E i precedenti, per ovvie ragioni, creano più di un grattacapo alla toga...