David Rossi, "vi do i nomi di chi l'ha ucciso": Mps, terremoto definitivo

«Nella giornata di ieri sono state presentate due annotazioni. Sono stati riferiti i nominativi di due soggetti che potrebbero essere il mandante e l’esecutore della morte di David Rossi». A spiegarlo è Gianluca Vinci, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte dell’allora responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena.

Domani la Commissione fornirà ulteriori dettagli: tra i sospettati ci sarebbero persone vicine alla ’ndrangheta. Sono in corso approfondimenti anche su soggetti che facevano parte dello stesso ambiente lavorativo del manager e che ne avrebbero potuto determinare la morte.

Le ricostruzioni dell’aggressione, eseguite nelle ultime settimane, hanno permesso di dimostrare come Rossi fu aggredito nel suo ufficio e spinto giù dalla finestra. Grazie alle simulazioni si è riuscito a spiegare come mai Rossi fu ritrovato con il gomito iperesteso e con diverse escoriazioni su naso e labbro: tutto sarebbe frutto dell’aggressione subita all’interno del suo ufficio.