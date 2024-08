Veronica Gentili, le foto in topless in spiaggia a Fregene

03 agosto 2024 a

Dagospia, con giusta enfasi, lo definisce "il primo topless della stagione". A torto o ragione, Veronica Gentili conquista una mirabilante doppia pagina sul settimanale Oggi sfoggiando décolleté e fisico perfetti sulla spiaggia di Fregene.

La conduttrice de Le Iene su Italia 1 dà spettacolo in vacanza, insieme allo storico compagno Massimo Galimberti. Costume a due pezzi nero, per far risaltare abbronzatura e curve. E una volta distesa sul lettino, via il pezzo di sopra per una tintarella integrale da antologia. Su Instagram, la giornalista e conduttrice di Mediaset lanciata a suo tempo da Marco Travaglio sul Fatto quotidiano ha abituato bene follower e semplici fan, condividendo quasi quotidianamente i video dei suoi allenamenti in palestra.

Fitness e ginnastica hanno dato i loro frutti, a giudicare dallo stato di forma della Gentili, che combatte a suon di sudore ed esercizio fisico la sua passionaccia a tavola: "Sono malata di dolci ad un livello folle. Se dovessi dire per cosa sono veramente malata è il cioccolato al latte. Da perdere l’autocontrollo, unitamente alla marmellata alle visciole", ha ammesso qualche tempo fa. Così, a prima vista, un vizietto che riesce a tenere a bada alla grande.

