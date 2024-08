Arisa compie 42 anni, il video in costume diventa virale

24 agosto 2024 a

I bollenti 42 anni di Arisa. La cantante abruzzese, al secolo Rosalba Pippa, ha festeggiato il compleanno anche sui social, prima con un video della classica "candelina" sulla torta, circondata dagli amici in vacanza, e poi con una suggestiva storia notturna su Instagram, a letto e senza veli.

L'autrice di Sincerità e La Notte sembra più in forma e serena che mai, forse anche per il chiacchierato nuovo amore con Walter Ricci. “42 anni. Ci penso e sorrido, con il cuore che batte un po’ più forte - scrive Arisa a corredo del festoso video, che la ritrae in un seducente costume intero che non riesce a trattenere il suo esuberante décolleté -. Non avrei mai immaginato che questo viaggio, fatto di sogni e fragilità, mi avrebbe portata fin qui. Da bambina credevo che a quest’età avrei capito tutto, che sarei stata invincibile, e invece ho scoperto che la bellezza sta proprio nelle crepe, nelle imperfezioni che raccontano la nostra storia".

"Sono una donna che ha conosciuto le ombre e la luce, che ha inciampato mille volte nei propri dubbi, ma che ha sempre trovato la forza di rialzarsi, anche quando sembrava impossibile - rivendica con orgoglio l'artista -. La vita mi ha insegnato che la vera forza non è non cadere mai, ma avere il coraggio di ricominciare, di amarsi ogni giorno un po’ di più, nonostante le paure, nonostante tutto".

"Ci sono stati momenti in cui avrei voluto fermarmi, chiudere gli occhi e smettere di sentire. Ma poi ho capito che è proprio attraverso quelle difficoltà che sono diventata la donna che sono oggi: fragile, sì, ma anche forte nella sua fragilità. E soprattutto capace di amare, di sperare, di credere nei buoni sentimenti".

"A tutte le anime delicate là fuori - conclude la cantante, paladina della body positivity -, a chi si sente imperfetto e fuori posto, voglio dire: non abbiate paura di essere voi stessi. Ogni cicatrice, ogni sorriso, ogni lacrima ha un valore immenso. Non arrendetevi mai nella ricerca della vostra verità, perché è lì, nascosta tra le pieghe del vostro cuore, pronta a fiorire. Buon compleanno a me, e a chiunque non smetta di sognare, di lottare, di vivere con tutto il cuore. Perché la vita è un viaggio meraviglioso, e vale la pena percorrerlo fino in fondo".