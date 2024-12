Aurora Ramazzotti, un Capodanno bollente: super bikini in Kenya

30 dicembre 2024 a

a

a

Una meta calda per festeggiare il Capodanno: Aurora Ramazzotti ha scelto il Kenya per chiudere il 2024 in relax e serenità insieme al compagno Goffredo Cerza e al loro figlio Cesare. I tre hanno raggiunto il Paese africano subito dopo Natale. Una vacanza utile a fare il pieno di energie. Anche perché poi, al ritorno a Milano, ci saranno le nozze da organizzare. Goffredo ha fatto la proposta di matrimonio ad Aurora qualche settimana fa, mentre erano a Londra. La scelta del Kenya, comunque, non sarebbe stata casuale. A Watamu, a nord di Mombasa, i genitori del futuro marito dell'influencer hanno una casa: il viaggio in terra africana, quindi, è anche un'occasione per ritrovarsi.

Intanto, la Ramazzotti aggiorna i suoi follower sui social postando video e foto in costume sorridente e spensierata. "Dicono che il sole africano sia potentissimo. Potente abbastanza da abbronzare me?", si è domandata la figlia di Michelle Hunziker dopo essere sbarcata in spiaggia. "Ok bruciata", ha aggiunto dopo qualche ora, mostrando la schiena arrossata. Il 2024 di Aurora è stato impegnativo e ricco di emozioni. L'anno si è aperto in Messico, a casa di papà Eros Ramazzotti, per poi proseguire tra viaggi, impegni di lavoro e vita da mamma. L'influencer è stata anche al Parlamento europeo per parlare di salute mentale e ha posato per una cover con la Hunziker, con cui ha fatto un tatuaggio "di coppia". Infine, il trasloco in una casa più grande e l'emozionante proposta di matrimonio.