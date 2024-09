Rivolta al carcere Beccaria di Milano: 3 evasi, tutti riacciuffati, ci sono feriti

01 settembre 2024 a

Tre detenuti sono evasi dal carcere minorile Beccaria di Milano in seguito alla rivolta scoppiata nella tarda serata. Secondo quantoo apprende LaPresse uno sarebbe stato già ripreso dalle forze dell'ordine mentre altri due sarebbero attualmente in fuga. I disordini avrebbero provocato una decina di feriti. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, sono presenti i vigili del fuoco e diverse autoambulanze. Uno dei detenuti e' stato portato in ospedale, due sarebbero ancora in fuga. "Nei disordini verificatisi al carcere Beccaria di Milano sono otto le persone ferite, tutti detenuti. Di questi uno è stato portato in ospedale. Altri tre detenuti sono evasi e finora almeno uno di loro è stato rintracciato. Episodi del genere, che ormai si verificano sempre più spesso, sono la dimostrazione che lo Stato ha fallito e il sistema carcere è sempre più abbandonato a se stesso", fa sapere all'Ansa il segretario del Sindacato di polizia penitenziaria (Spp), Aldo Di Giacomo. Intanto, secondo quanto si apprende, i feriti all'interno della casa circondariale sarebbero tutti detenuti. Nessun agente della penitenziaria sarebbe rimasto ferito durante la sommossa.