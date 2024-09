Dramma in Forza Italia: Alessio Mancini muore a 22 anni in un incidente stradale

04 settembre 2024 a

Ha perso la vita a soli 22 anni il giovane coordinatore di Forza Italia, Alessio Mancini. Il ragazzo era il coordinatore giovanile della sezione di Itri. Il 22enne è morto nella serata di martedì 3 settembre in un incidente stradale al bivio tra Itri e Sperlonga. L'azzurro è deceduto praticamente sul colpo a causa del violento impatto.

Il 22enne stava percorrendo la strada verso Sperlonga a bordo del suo scooter quando, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro una macchina guidata da un ragazzo di vent'anni residente a Itri. "Tutti i ragazzi del movimento giovanile intendono esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia del nostro coordinatore di Itri Alessio Mancini deceduto questa notte – la nota di Forza Italia Giovani Latina – Una notizia straziante. Alessio è stato un esempio di militanza e professionalità, un ragazzo per bene che ha sempre combattuto per il nostro partito sul suo territorio. Ricorderemo sempre il suo sorriso e la sua voglia di fare per il suo territorio".

A esprimere il proprio cordoglio è stata anche la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli: "Una vita spezzata a soli 22 anni addolora tutti noi. Desidero esprimere alla famiglia di Alessio Mancini, il coordinatore di Forza Italia giovani di Itri rimasto oggi vittima di un incidente stradale, le mie più sentite e affettuose condoglianze".

A dimostrare la propria vicinanza ai cari del ragazzo è stato anche il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Elisabetta Casellati: "Apprendo con grande dolore della scomparsa di Alessio Mancini, giovane coordinatore di Forza Italia a Itri. Sono vicina con affetto ai suoi familiari, ai suoi amici e a tutto il movimento azzurro". "Esprimo, a nome della Giunta regionale del Lazio, il vivo cordoglio per la prematura scomparsa di Alessio Mancini, coordinatore del movimento giovanile di Forza Italia di Itri. Siamo vicini alla famiglia di Alessio, toccata da un inaccettabile lutto, e a tutta la comunità itrana che perde una figura amata e stimata", le parole del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.