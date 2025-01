Punta Pennata, in vendita l'isolotto "che non c'era"

11 gennaio 2025 a

Cinque milioni di euro. Per il sindaco di Bacoli (Napoli) tanto vale l’isolotto di Punta Pennata, che sorge proprio di fronte al suo comune, e messo all’asta tramite la società immobiliare Sotheby’s International. La proprietà è privata, ma Josi Della Ragione, sindaco di Bacoli, ora che i conti del suo comune sono in ordine, ci ha fatto un pensierino per acquistare l’isola e renderla fruibile a tutti come riserva naturale.

L’isolotto, che si trova nell’area vulcanica sismica dei Campi Flegrei, è rimasto attaccato a Bacoli fino al 1966, quando una violenta mareggiata coprì parte del territorio facendolo diventare isola. Sopra ci vivono 25mila persone e la parte in vendita si “riduce” a circa 200 metri quadrati con una villa e una discesa privata al mare e una parte di territorio calpestabile.