Isola d'Elba, mangiano e dormono in un agriturismo per 17 giorni: quando devono pagare...

Diciassette notti trascorse all’Isola d’Elba tra sole, buon cibo e vino, ma alla partenza il conto sarebbe rimasto interamente da saldare. È quanto emerso dalle indagini dei carabinieri della stazione di Marciana Marina, che hanno denunciato tre uomini, di età compresa tra i 22 e i 49 anni e provenienti dal Casertano, per l’ipotesi di insolvenza fraudolenta.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i tre avrebbero soggiornato nel mese di maggio in un agriturismo della zona, per poi lasciare la struttura senza corrispondere al titolare la somma dovuta. La vicenda è emersa in seguito alla querela presentata dal gestore e a una segnalazione che ha consentito ai militari di avviare gli accertamenti.

Le verifiche, come riporta Il Tirreno, hanno permesso di ricostruire quanto accaduto e identificare i presunti responsabili, successivamente denunciati all’autorità giudiziaria di Livorno. Spetterà ora agli organi competenti valutare la vicenda e le eventuali responsabilità.

Non si tratta del primo episodio simile registrato recentemente all’Elba. Nel dicembre dello scorso anno, infatti, i carabinieri di Porto Azzurro avevano concluso un’indagine relativa a una donna che, dopo aver consumato una cena a base di pesce in un ristorante, si sarebbe allontanata senza pagare il conto. Anche in quel caso, la denuncia del titolare aveva permesso ai militari di risalire alla presunta responsabile e segnalarla all’autorità giudiziaria.

Gli investigatori ricordano che il mancato pagamento di un conto non costituisce automaticamente un reato. Per ipotizzare l’insolvenza fraudolenta è necessario verificare le circostanze concrete e accertare l’eventuale intenzione iniziale di ottenere una prestazione senza pagarla.