Ecco la foto per segnalare la scroccona seriale

A Bressanone alcuni ristoratori e albergatori hanno deciso di esporre la fotografia di una cliente non gradita. È una donna italiana di 57 anni che avrebbe l’abitudine di mangiare al ristorante e dormire in albergo per poi dileguarsi senza pagare. A suo carico ci sarebbero circa 300 denunce in tutta Italia, soprattutto nel Nord Est. E negli ultimi giorni, secondo il Corriere della Sera, se ne sarebbero aggiunte altre due. La prima riguarda una cena da 60 euro in un ristorante proprio di Bressanone. Al momento di pagare, la donna, che sarebbe stata in evidente stato di ebbrezza, avrebbe dichiarato di essere senza soldi e senza documenti, quindi impossibilitata a saldare il conto. I titolari hanno chiamato la polizia e presentato querela per insolvenza fraudolenta.

Pochi giorni dopo la scroccona sarebbe ricomparsa in un albergo della stessa città, dove aveva prenotato una camera per due notti utilizzando, secondo la ricostruzione, una carta di pagamento non valida e generalità false. Al termine del soggiorno si sarebbe rifiutata di pagare. Anche in questo caso sono intervenute le forze dell'ordine e stavolta alle accuse di insolvenza fraudolenta si è aggiunta quella di sostituzione di persona.

La donna era già stata segnalata pochi mesi fa per un episodio analogo in un ristorante di Trento, ma le truffe ai danni degli esercenti della zona sarebbero molte di più. Adesso i commercianti della città altoatesina cercano di riconoscerla prima di servirle la cena o consegnarle le chiavi di una camera. Hanno appeso le sue fotografie nei locali con l’intento di “mettere in guardia” i colleghi ed evitare che qualcun altro caschi nella sua “trappola”.