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Mirandola, coppia decapitata in casa: un sospetto agghiacciante

venerdì 16 ottobre 2026
Mirandola, coppia decapitata in casa: un sospetto agghiacciante

1' di lettura

Due anziani coniugi sono stati ritrovati decapitati nella loro casa a Mirandola, in provincia di Modena. Una morte atroce e un'ombra agghiacciante: gli inquirenti avrebbero già interrogato il figlio come sospettato per il duplice omicidio.

Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile di Modena; sul posto anche il pm. Non è ancora chiaro chi abbia allertato i soccorsi. I contorni della vicenda sono ancora tutti da ricostruire e chiarire: la coppia, il marito di 80 anni e la moglie di 70, viveva in via Imperiale, in una zona di campagna. Sul posto è arrivata anche la Scientifica.

"La nostra comunità è stata colpita da una tragedia che ci scuote profondamente e ci lascia sgomenti. In questo momento di grande dolore, è fondamentale esprimere vicinanza e rispetto, evitando ogni ricostruzione prematura", è il primo commento a caldo della sindaca di Mirandola, Letizia Budri. "E' necessario attendere che siano le autorità competenti a fare piena luce sull'accaduto, nel rispetto delle persone coinvolte e del lavoro di chi sta conducendo le indagini", conclude la prima cittadina.

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