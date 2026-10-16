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Aerei, guasto al traffico in tutta l'Italia: "Ritardi e cancellazioni", cosa sta succedendo

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venerdì 16 ottobre 2026
Aerei, guasto al traffico in tutta l'Italia: "Ritardi e cancellazioni", cosa sta succedendo

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Traffico aereo fortemente rallentato in tutta ItaliA a causa di una serie di anomalie alla rete di trasmissione dati a supporto dei servizi di controllo del traffico aereo sull'intero territorio nazionale. "A partire dalle ore 6:00, in considerazione del progressivo aumento del traffico aereo e del persistere delle anomalie, per continuare a garantire la massima sicurezza delle operazioni - informa l'Enav- sono state introdotte misure di regolazione dei flussi, che comportano una temporanea riduzione della capacità di gestione degli aeromobili nello spazio aereo italiano".

Le anomalie "sulla rete geografica di trasmissione dati a supporto dei servizi di controllo del traffico aereo sull'intero territorio nazionale" sono state riscontrate "nella notte", informa la nota. E "grazie all'attivazione dei sistemi di contingency previsti, Enav ha garantito fino alle ore 6:00 di questa mattina la regolare gestione del traffico aereo, senza alcuna riduzione della capacità operativa". Le verifiche tecniche, "tuttora in corso, hanno individuato l'origine delle anomalie nella rete di trasmissione dati. Enav sta lavorando per individuare le cause e ripristinare la piena operatività dei sistemi". 

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