Papa Leone e la foto in ospedale: l'ultima vergogna

«La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato». È rassicurante il tono del bollettino diramato sul decorso postoperatorio e in generale sulla salute di papa Leone XIV, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. E sono ancora Luigi Carbone e Stefano Margaritora, rispettivamente il medico personale del Pontefice e lo specialista a capo della équipe medica che lo ha operato, a dare comunicazioni in merito al decorso che «procede regolarmente», si legge nella comunicazione diffusa dalla Sala Stampa della Santa Sede.

«Il Santo Padre - sottolinea il testo ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente».

Già in mattinata, una comunicazione via Telegram ha fatto sapere che il Papa ha trascorso bene la notte in ospedale, ha concelebrato la Messa (come già aveva fatto) in una sala appositamente adibita al decimo piano del Gemelli e ha ripreso anche l’attività lavorativa. E proprio nel contesto della ripresa dell’attività lavorativa, il Papa ha incontrato nel pomeriggio il sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato, monsignor Paolo Rudelli. Si attendono sempre nuovi aggiornamenti, soprattutto quando si conosceranno gli esiti della biopsia, per capire quali potrebbero essere le cure future, entro una decina di giorni. Ma ieri sera il segretario di Stato Parolin non ha voluto fare previsioni sulla ripresa di Leone: «Sono appena due giorni che il Papa è stato ricoverato – ha detto il numero due del Vaticano – e non si possono fare previsioni di nessun tipo. Si tratta di vedere adesso quando tornerà, in che situazione tornerà, cosa diranno i medici. E in base a tutti questi elementi poi il Papa anche rimodulerà il suo pontificato, se è necessario rimodularlo». Intanto prosegue ininterrotta la catena di preghiere per la guarigione del Papa in ogni parte del mondo.

Purtroppo però, tra i moltissimi che pregano e quelli che cercano di documentare correttamente la situazione, ci sono tanti sciacalli, come chi ha diffuso foto false che ritraggono Leone XIV sul letto di ospedale. Il Vaticano ha dovuto occuparsi anche di questo: una nota diffusa ieri ha infatti bollato come false le orribili foto circolate, ricordando che la sala stampa della Santa Sede non ha diffuso fotografie del Pontefice e che tutte quelle comparse sui social sono immagini fake. Difficile pensare che qualcuno abbia potuto considerarle vere, ma è stato necessario smentire.



D’altra parte sono numerose anche le fake news sulle condizioni di salute del Pontefice. Il 14 ottobre, il sito di fact-checking Mimikama ha individuato due post su Facebook che affermavano che Leone XIV fosse improvvisamente collassato durante un’apparizione pubblica in piazza San Pietro.

Altro tema in discussione, il viaggio in America Latina, annunciato dal 6 al 17 novembre, che potrebbe slittare. Leone XIV avrebbe bisogno di rimanere ricoverato per un periodo più lungo del previsto, torna a ribadire la presidente peruviana Fujimori: «Aspettiamo comunicazioni del Vaticano perché capiamo che il suo recupero durerà alcune settimane in più di quelle previste». Forse si dovrà aspettare la primavera, sembra l’ipotesi più insistente che circola. Il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, interpellato sulla questione, risponde che si tratta di un viaggio «lungo e impegnativo» e che dunque «dipenderà dai medici», dal loro parere, su come e se affrontarlo. Per quanto riguarda la salute del Papa «continuo a essere preoccupato, ma mi fido dei bollettini» medici. La speranza «è quella che tutto si possa risolvere al più presto e che il Papa possa portare avanti il suo pontificato».