Sanremo, l'orrore: 13enne tunisino dà fuoco a un clochard e gli ruba lo zaino

Tragedia sfiorata a Sanremo, in provincia di Imperia, dove un uomo senza fissa dimora sarebbe stato cosparso di carburante e dato alle fiamme, gesto risalente ad alcuni giorni fa che avrebbe per protagonista un ragazzo di soli tredici anni di origini tunisine che avrebbe agito per rubare lo zaino al clochard. Una scena violenta in un momento di particolare vulnerabilità: la vittima, un quarantenne, sarebbe stato sorpreso nel sonno dal giovane, una volta data le fiamme le urla hanno richiamato l'attenzione di alcuni passanti che hanno immediatamente avvertito i soccorsi.

Senza questo intervento l'uomo non si sarebbe potuto salvare.Testimoni hanno anche raccontato i momenti subito precedenti: il ragazzo sarebbe stato visto riempire una bottiglia di liquido infiammabile gettarlo addosso al senzatetto dandogli il fuoco con un fiammifero. Poi nel momento più atroce gli avrebbe sottratto lo zaino nel quale il quarantenne teneva tutti i suoi averi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno rintracciato il ragazzino grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso tutto. Il tredicenne, a causa dell'età, non è imputabile