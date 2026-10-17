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Silvia Salis bocciata, la busta paga mostruosa dei magistrati: le notizie su Libero di oggi

sabato 17 ottobre 2026
Silvia Salis bocciata, la busta paga mostruosa dei magistrati: le notizie su Libero di oggi

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- Centomila euro a ogni magistrato! Arretrati in busta paga: per le toghe in arrivo un maxi-bonifico che alle casse dello Stato costerà quasi un miliardo di euro. E a breve potrebbero pure ricevere una seconda rata…
- Concertopoli a Genova: bocciato il metodo Salis. 
- Il Pd aizza gli studenti, loro insultano pure Elly. 
- Solo sciape imitazioni del '68.
- O partigiano, vattene via. Gli ebrei cacciano l'Anpi.
- Cosa resta delle accuse contro Sempio. 
- Il Papa chiama Putin: "Tregua". Sulle bollette accordo Italia-Ue. 
- "Libera": la banalità dell'amico.

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silvia salis
genova
magistrati

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