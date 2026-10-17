Orte, uomo a torso nudo prende un cartello stradale e blocca gli automobilisti: panico in strada

Un uomo a torso nudo prende in mano un cartello stradale di metallo e blocca e terrorizza gli automobilisti sulla carreggiata: è successo a Orte, in provincia di Viterbo, vicino alla stazione ferroviaria. Necessario l'intervento dei carabinieri, allertati dagli automobilisti bloccati. Qualcuno avrebbe anche provato a intervenire direttamente, ma non si hanno altri dettagli a riguardo. La vicenda, trapelata soltanto oggi, risale alla serata di giovedì 15 ottobre, intorno alle 20, quando l'uomo in evidente stato di alterazione, forse per abuso di alcol o stupefacenti, ha cominciato a brandire il segnale stradale divelto da un palo, sbarrando la strada all'altezza del ponte di via Molegnano, che dal parcheggio della stazione si immette sulla strada provinciale.

Stando a quanto trapelato, l'uomo avrebbe anche minacciato gli automobilisti che arrivavano, impedendo a tutti di passare. L’episodio, infatti, avrebbe provocato rallentamenti e difficoltà alla circolazione nella zona dello scalo. Inoltre, sembra che poco prima di spostarsi sulla strada, l'uomo avesse anche danneggiato alcuni monitor di servizio all'interno della stazione. Tra le persone coinvolte ci sarebbero stati numerosi pendolari in uscita dallo scalo. Le indagini si baseranno ora sulle testimonianze delle persone presenti e sulle verifiche relative alle condizioni in cui si sarebbe svolta la vicenda.