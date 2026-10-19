Angelo De Simone, il poliziotto eroe che zittisce i violenti: "Chi sono i davvero i maranza"

Angelo De Simone, primo dirigente di polizia del Commissariato Garibaldi-Venezia è sempre lì, vestito bene, spesso in giacca e cravatta, in prima linea, in mezzo ai suoi uomini, a gestire le piazze milanesi che dalla guerra in Palestina in poi si sono fatte via via più violente. Sabato sera, col volto rigato dal sangue che gli colava da una tempia dopo esser stato colpito da un sampietrino, è diventato il simbolo delle forze dell’ordine e del loro difficile lavoro.

A una manifestante che gli gridava che era in corteo per difendere anche i diritti di quelli come lui, De Simone ha risposto secco: «Siete dei vandali». E a proposito del sasso che gli ha causato una ferita poi ricucita con quattro punti di sutura ha così commentato: «Si può considerare tentato omicidio». Ieri era di nuovo nel suo luogo naturale, la piazza, con un cappellino a coprire i segni lasciati dal sampietrino.

Sta meglio. Fermarsi? «Non ce lo possiamo permettere - ha detto al Tg1 -, è una situazione che va fronteggiata con tutte le risorse disponibili perché dobbiamo garantire l’ordine e la sicurezza pubblica della città». E in merito ai maranza che anche ieri hanno saccheggiato Milano: «Sono numerosi, animati da foga distruttiva e spesso travisati. Trovano il coinvolgimento nel gruppo e diventano più negativamente performanti a seconda del numero di persone che riescono a raccogliere». De Simone Ha ricevuto gli elogi del premier Giorgia Meloni.