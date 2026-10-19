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Milano, delinquenti d'importazione. E la sottomissione all'Islam: le notizie su Libero oggi

lunedì 19 ottobre 2026
Milano, delinquenti d'importazione. E la sottomissione all'Islam: le notizie su Libero oggi

1' di lettura

Buongiorno! Ecco la prima pagina di Libero in edicola oggi e i principali temi affrontati sul quotidiano. Qui il link per acquistare una copia digitale di Libero: https://digital.liberoquotidiano.it/

- Caos e furti a Milano: ecco i delinquenti d’importazione 
- Alessandro Sallusti: porte aperte? Questo è il risultato
- Salvini e la legge sui cortei: cauzione e regole di ingaggio
- Da Ilaria Salis a Landini: ecco i cattivi maestri
- Sottomessa agli islamici: adesso la Francia è indifesa
- Meloni alle toghe: “No aumenti”. Loro: fuori i soldi
- Elly ci crede: “Mi candido premier”
- Giletti choc su David Rossi: “Tra i mandanti l’ex capo Mps”

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