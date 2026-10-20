Contanti, divani, case ristrutturate. Tangenti alla Asl: terremoto a Bari

«Ma che è, è in pelle umana?». D’altronde quel signor sofà, a listino, un po’ esoso lo è stato per davvero: quasi 40mila euro, probabilmente (stando a una fattura che ha rintracciato la guardia di finanza) è costato 31mila euro più l’Iva, quindi su per giù 37.820 euro. Eppure, nonostante lo sbigottimento degli imprenditori pugliesi che poi han coperto la spesa (quella domanda «ma quanto costa?» è agli atti del secondo filone dell’inchiesta su un giro di tangenti), pare sia andata proprio così.

Mazzette, il grande classico, ma anche ristrutturazioni, arredi e altre e omaggi come la copertura delle spese di feste private (ci arriviamo): nel calderone al vaglio della procura c’è di tutto. C’è, per esempio, l’ex dirigente Nicola Iacobellis (che tra l’altro ha già patteggiato cinque anni di reclusione a seguito dell’arresto del 2024) il quale, agli appaltatori dell’azienda sanitaria barese, avrebbe chiesto di arredare il «settimo piano» (come veniva chiamata casa sua), l’attico sul lungomare Starita intestato a sua moglie. Ma c’è anche (ci siamo arrivati) Gianmichele L’Abbate, un dipendente ora sospeso della Sanitaservice, società integralmente partecipata dalla asl barese nata per internalizzarne i servizi, che non avrebbe sborsato un euro per il pranzo di battesimo della figlia poiché il conto del ristorante lo avrebbe fatto intestare a una società di costruzioni.