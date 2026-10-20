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Tg4, il poliziotto si presenta con il sampietrino in mano: "Ecco cosa tirano ai poliziotti"

martedì 20 ottobre 2026
Tg4, il poliziotto si presenta con il sampietrino in mano: "Ecco cosa tirano ai poliziotti"

2' di lettura

Sabato pomeriggio Pasquale Griesi - poliziotto brianzolo che presta servizio nel capoluogo lombardo - era in piazza Duomo, in mezzo agli scontri. Da quella giornata ha portato a casa alcuni dei sampietrini che i manifestanti hanno utilizzato come armi da lanciare contro le forze dell'ordine. Uno di questi Griesi lo ha portato anche al Tg4, dove è stato ospite, per mostrare ai telespettatori la gravità della situazione: un sampietrino pesa un chilo e mezzo e se colpisce alla testa può uccidere.

"Tanti hanno cercato la guerriglia, volevano imitare la Francia. E ci siamo arrivati", ha raccontato il poliziotto. Che poi ha replicato alle parole del piddino Lorenzo Pacini, il quale aveva espresso solidarietà a chi aveva subito i pestaggi: "Le parole di Pacini sono tristi da sentire - ha commentato Griesi -. Il problema è che con questa gente vengono date troppe poche manganellate. Con persone così non c’è soluzione: il rischio è che muoiano poliziotti e che i turisti vengano sequestrati nei locali. Per garantire la prosecuzione della manifestazione ci sono stati colleghi che hanno continuato a lavorare, malgrado le ferite". 

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Mostrando il sampietrino, poi, il poliziotto ha affermato: "Il vero problema è che noi interveniamo con armi spuntate. Con idranti con getti di acqua invece che con sostanze colorate urticanti. Le cariche sono in alleggerimento, ma in realtà le cariche andrebbero fatte per fermare questi teppisti. Non abbiamo spray urticanti e strumenti importanti". E ancora: "Nelle cariche guadagniamo due metri e ne perdiamo cinque. Queste persone non vengono caricate a dovere".

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