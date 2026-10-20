Tg4, il poliziotto si presenta con il sampietrino in mano: "Ecco cosa tirano ai poliziotti"

Sabato pomeriggio Pasquale Griesi - poliziotto brianzolo che presta servizio nel capoluogo lombardo - era in piazza Duomo, in mezzo agli scontri. Da quella giornata ha portato a casa alcuni dei sampietrini che i manifestanti hanno utilizzato come armi da lanciare contro le forze dell'ordine. Uno di questi Griesi lo ha portato anche al Tg4, dove è stato ospite, per mostrare ai telespettatori la gravità della situazione: un sampietrino pesa un chilo e mezzo e se colpisce alla testa può uccidere.

"Tanti hanno cercato la guerriglia, volevano imitare la Francia. E ci siamo arrivati", ha raccontato il poliziotto. Che poi ha replicato alle parole del piddino Lorenzo Pacini, il quale aveva espresso solidarietà a chi aveva subito i pestaggi: "Le parole di Pacini sono tristi da sentire - ha commentato Griesi -. Il problema è che con questa gente vengono date troppe poche manganellate. Con persone così non c’è soluzione: il rischio è che muoiano poliziotti e che i turisti vengano sequestrati nei locali. Per garantire la prosecuzione della manifestazione ci sono stati colleghi che hanno continuato a lavorare, malgrado le ferite".