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Roma, calci e pugni a donne scelte a caso per strada: 24enne straniero in manette

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mercoledì 21 ottobre 2026
Roma, calci e pugni a donne scelte a caso per strada: 24enne straniero in manette

1' di lettura

Dava calci e pugni a donne scelte a caso per strada: per questo è stato fermato oggi, nei pressi della stazione di Roma Termini, un giovane di 24 anni, originario del Senegal, che si era reso irreperibile dopo una serie di violenti episodi. Episodi risalenti al periodo tra il 2025 e il 2026, che avevano terrorizzato diverse donne a Milano. Quando i carabinieri lo hanno fermato, il controllo dei documenti e il riscontro immediato nei sistemi informativi delle forze dell'ordine hanno svelato subito la sua vera identità e l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Milano a inizio ottobre. Il giovane dovrà scontare ora una condanna definitiva a un anno, nove mesi e diciassette giorni.

Subito dopo le formalità di rito, il 24enne è stato associato alla casa circondariale di Regina Coeli. L'inchiesta che ha portato alla condanna affonda le radici nell'estate del 2025. In quel periodo, le zone di Porta Venezia, Stazione Centrale e le vie limitrofe erano state interessate da una sequenza inquietante di aggressioni immotivate. Senza avanzare richieste di denaro o tentare rapine, il giovane si avvicinava a delle donne e le colpiva improvvisamente, senza alcun motivo. Solo tanta violenza a suon di calci, pugni e spintoni.

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