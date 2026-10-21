Milano, clamoroso: quanti anni ha il più giovane maranza fermato per gli scontri

Clamoroso a Milano. Sono diventati virali sui social i video che li riprendevano durante i disordini dello scorso fine settimana nel capoluogo lombardo, dove i maranza hanno messo a ferro e fuoco il centro della città. I carabinieri hanno identificato due minorenni: un ragazzino di 11 anni, italiano, il più giovane tra gli identificati dopo che è stato rintracciato nella sua scuola alla Barona, periferia sud-ovest di Milano, e un sedicenne individuato a Desio, in Brianza. Il più piccolo, che frequenta la seconda media, domenica sarebbe entrato nel negozio Fusaro durante i saccheggi in centro. In un video su Instagram lo si vede uscire dall'esercizio con diverse cinture. Il sedicenne, invece, era stato ripreso sabato con un cappello dell'Arma in testa. Nei suoi confronti vengono contestati devastazione, saccheggio, furto e vilipendio delle Forze armate.

"C'è stato un caso in cui si è riusciti a individuare come partecipante alla manifestazione, quindi ad azioni pure importanti, ed è stato arrestato un ragazzo di 11 anni, preso in una scuola, riconosciuto". Lo ha detto Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, al termine del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, convocato dal prefetto Claudio Sgaraglia, dopo gli scontri dello scorso weekend in città e non solo.