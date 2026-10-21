Papa, ecco il risultato degli esami istologici: "Non è necessaria alcuna terapia"

In seguito agli esami istologici definitivi e alle indagini di biologia molecolare sul materiale asportato durante l'intervento chirurgico, i medici di Papa Leone XIV confermano il carcinoma, ma annunciano che il Pontefice non avrà bisogno di ulteriori terapie. "Sono stati refertati gli esami istologici definitivi e le indagini di biologia molecolare sul materiale asportato durante l'intervento chirurgico al Santo Padre. Gli esiti hanno confermato che si trattava di un adenocarcinoma polmonare e che la malattia era localizzata. Una successiva valutazione oncologica ha confermato che non è necessaria alcuna ulteriore terapia", fanno sapere il dott. Luigi Carbone e il prof. Stefano Margaritora.