Papa, ecco il risultato degli esami istologici: "Non è necessaria alcuna terapia"

In seguito agli esami istologici definitivi e alle indagini di biologia molecolare sul materiale asportato durante l'intervento chirurgico, i medici di Papa Leone XIV confermano il carcinoma, ma annunciano che il Pontefice non avrà bisogno di ulteriori terapie. "Sono stati refertati gli esami istologici definitivi e le indagini di biologia molecolare sul materiale asportato durante l'intervento chirurgico al Santo Padre. Gli esiti hanno confermato che si trattava di un adenocarcinoma polmonare e che la malattia era localizzata. Una successiva valutazione oncologica ha confermato che non è necessaria alcuna ulteriore terapia", fanno sapere il dott. Luigi Carbone e il prof. Stefano Margaritora.
Papa sente Zelensky “Mosca e Kiev collaborino per tregua a Oleshky”ROMA (ITALPRESS) – Papa Leone XIV ha avuto un colloquio telefonico con il presidente dell’Ucraina Volodymyr ...
Sabato scorso Papa Leone ha lasciato il Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato, per fare ritorno in Vaticano. Inizialmente si pensava ad una degenza di almeno una settimana, invece il Pontefice è stato dimesso appena quattro giorni dopo l'intervento al polmone destro per l’asportazione di un adenocarcinoma. Fuori dall'ospedale il Papa è stato accolto da un caloroso applauso. Ad attenderlo, erano presenti il rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Elena Beccalli, il presidente e il direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Daniele Franco e Daniele Piacentini, il direttore sanitario del Policlinico Andrea Cambieri e il direttore dell’Unità Operativa complessa di Chirurgia toracica e ordinario di Chirurgia toracica all’Università Cattolica del Sacro Cuore, il professor Stefano Margaritora.