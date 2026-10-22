I saccheggiatori non si fermano con lo psicologo

I sondaggi delle ultime ore dicono che due italiani su tre sono pienamente d’accordo con la stretta anti maranza decisa dal governo. Non essendo due italiani su tre di centrodestra – almeno non nelle urne – significa che una buona parte dei potenziali elettori di sinistra non si identifica nella deriva buonista della loro classe politica per lo più contraria alla cosiddetta militarizzazione delle città. Prima di tutto i leader di sinistra dovrebbero mettersi d’accordo con loro stessi visto che secondo alcuni – il sindaco di Milano in testa – sabato scorso le forze dell’ordine schierate erano troppo poche e secondo altri è inutile e pericoloso per la democrazia mandare i rinforzi. A chi dice che per contrastare le orde di saccheggiatori servono altri strumenti mi viene da chiedergli: le spiace dirci quali?

Intendo: invece di duemila poliziotti in più sabato a Milano schieriamo duemila insegnanti a presidiare i punti caldi?

Sostituiamo i commessi dei negozi a rischio saccheggio con psicologi in modo da convincere i maranza a desistere? Oppure ancora: ma sì, lasciamo fare che vuoi che sia, in fondo parliamo di ragazzotti. No, gli italiani di destra e di sinistra la pensano diversamente, in linea con la Costituzione che ha ben definito i diritti ma anche i doveri e che demanda ai codici le sanzioni per chi non li rispetta. Anche perché, Putin o non Putin, è stupido pensare che tutto questo casino sia stato pensato e organizzato da quattro deficienti annoiati o incavolati: in ogni storia c’è un mandante e un esecutore, una mente e delle braccia. In attesa di capire chi sono i primi meglio provare a fermare i secondi. Certo che un decreto legge non può impedire che un fatto accada ma può provare a scoraggiare chi vuole farlo e soprattutto punire chi lo ha fatto.