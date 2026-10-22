Milano, Stuprata al Parco Trotter: toh, chi è l'orco tradito dallo scontrino...

Un cittadino peruviano di 31 anni, Richard William Salvador Janampa, irregolare e senza fissa dimora, è stato fermato martedì sera con l’accusa di aver violentato una ragazza di 21 anni all’alba di giovedì scorso in via Giacosa, zona Parco Trotter. Il 15 ottobre la giovane stava tornando allo studentato dopo una serata con altri sette studenti stranieri. Aveva camminato quasi sempre in compagnia, restando sola solo all’altezza di viale Lombardia. Lì è stata sorpresa alle spalle, gettata a terra e abusata.

Due passanti l’hanno soccorsa e messo in fuga l’aggressore.I carabinieri, coordinati dai pm Maria Letizia Mannella e Alfonso Serritiello, hanno trovato uno zainetto nella zona dell’aggressione. Al suo interno c’era lo scontrino di un supermercato e una tesserina SIM. Le telecamere del negozio hanno permesso di isolare il volto dell’uomo, poi identificato grazie alla SIM. I filmati di videosorveglianza hanno completato il quadro.La vittima, dopo le visite al centro antiviolenza della Mangiagalli, ha denunciato i fatti ricostruendo l’aggressione. L’uomo è stato interrogato nell’udienza di convalida dal gip Fabrizio Filice.