Garlasco, il legale dei Poggi in Procura: cosa sta succedendo, le notizie di oggi su Libero

Buongiorno! Ecco la prima pagina di Libero in edicola oggi e i principali temi affrontati sul quotidiano. Qui il link per acquistare una copia digitale di Libero: https://digital.liberoquotidiano.it/
- Chi c’è dietro i maranza
- Travaglio la fa fuori dal vaso
- “Condanna a morte se lasci l’Islam”
- Lezione di croce sui nostri giovani
- Se il vescovo parla come Elly
- Un premio fa morire le ribelli iraniane
- Sanità, si accorciano le liste d’attesa
- Altri aiuti ai camionisti. Rivolte, la mano dei clan
- “Libera”: fine pena mai