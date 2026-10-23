Libero logo
Abbonamento Digitale

Garlasco, il legale dei Poggi in Procura: cosa sta succedendo, le notizie di oggi su Libero

venerdì 23 ottobre 2026
Garlasco, il legale dei Poggi in Procura: cosa sta succedendo, le notizie di oggi su Libero

1' di lettura

Buongiorno! Ecco la prima pagina di Libero in edicola oggi e i principali temi affrontati sul quotidiano. Qui il link per acquistare una copia digitale di Libero: https://digital.liberoquotidiano.it/

- Chi c’è dietro i maranza

- Travaglio la fa fuori dal vaso

- “Condanna a morte se lasci l’Islam”

- Lezione di croce sui nostri giovani

- Se il vescovo parla come Elly

- Un premio fa morire le ribelli iraniane

- Sanità, si accorciano le liste d’attesa

- Altri aiuti ai camionisti. Rivolte, la mano dei clan

- “Libera”: fine pena mai

tag
libero
liberoquotidiano

Da non credere Ecco il vocabolario del Pd: vietato dire maranza. Su Libero di oggi l'ultimo delirio rosso

L'europarlamentare Ilaria Salis, condanna annullata ma riparte il processo: su Libero di oggi la verità dietro la decisione delle toghe

Appuntamento in edicola Papa, un giorno da Leone. La sinistra e il Quirinale, Reggio pro-Pal: tre notizie su Libero di oggi

ti potrebbero interessare

Cinque Minuti, scontro durissimo Vespa-Bonelli: "Questa è una vecchia vergogna"

Cinque Minuti, scontro durissimo Vespa-Bonelli: "Questa è una vecchia vergogna"

Roberto Tortora
Meteo Giuliacci, arrivano piogge a raffica: ecco che cosa ci aspetta

Meteo Giuliacci, arrivano piogge a raffica: ecco che cosa ci aspetta

Fine pena mai

Fine pena mai

Lucia Esposito
Dl Sicurezza, la stretta anti maranza piace a 6 ragazzi su 10: il sondaggio che annienta la sinistra

Dl Sicurezza, la stretta anti maranza piace a 6 ragazzi su 10: il sondaggio che annienta la sinistra

Redazione