Ciampino, il rom tenta il furto ma finisce in tragedia: come lo ritrovano morto

Un furto tentato e finito in tragedia. Il cadavere di un uomo di 24 anni, di origini rom, con guanti e il volto coperto da un passamontagna, è stato ritrovato all'interno di un capannone industriale di un'azienda di produzione di insegne luminose, alle 23.30 di giovedì, in via Luigi Bandini, a Ciampino, alle porte di Roma.

I carabinieri della Tenenza di Ciampino sono intervenuti sul posto dopo una segnalazione pervenuta al Numero Unico Europeo per le Emergenze 112, insieme al personale del 118.

Dai primi accertamenti condotti dai militari, il giovane si sarebbe introdotto nella struttura presumibilmente per mettere a segno un furto. Nel camminare sul tetto dell'edificio, l'uomo sarebbe precipitato al suolo da un'altezza di circa 10 metri a causa dell'improvviso cedimento di una porzione di lucernario in plexiglass su cui stava camminando. Ci sono indagini in corso da parte dei carabinieri per stabilire se vi fossero anche dei complici riusciti ad allontanarsi.