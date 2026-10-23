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Garlasco, "omicidio volontario". Giovanni Ferri e Chiara Poggi, tutto sconvolto

venerdì 23 ottobre 2026
Garlasco, "omicidio volontario". Giovanni Ferri e Chiara Poggi, tutto sconvolto

2' di lettura

Un'altra possibile, clamorosa svolta nei tanti gialli di Garlasco. La Procura di Pavia ha aperto un nuovo fascicolo di indagine per chiarire le cause della morte di Giovanni Ferri, 88 anni, meccanico in pensione trovato senza vita nella cittadina della Lomellina il 22 novembre 2010, in un'intercapedine di via Mulino. L'ipotesi di reato è omicidio volontario.

L'indagine è al momento contro ignoti. A darne notizia è stata oggi la trasmissione Mattino 5 su Canale 5. Si era trattato, secondo le indagini dell'epoca, di uno dei suicidi avvenuti negli scorsi anni a Garlasco che, secondo ipotesi sino a oggi mai confermate, sarebbero collegati all'omicidio di Chiara Poggi avvenuto la mattina del 13 agosto 2007 in via Pascoli.

Lo scorso settembre la vedova Ferri, tramite l'avvocato Fabrizio Gallo, ha presentato un esposto per chiedere la riapertura del caso. Secondo quanto è emerso da ambienti giudiziari, la Procura di Pavia affiderà questa nuova indagine ai carabinieri del Comando provinciale di Milano, anche se manca ancora la formalizzazione della delega.

Ad affiancare l'avvocato della vedova di Giovanni Ferri saranno anche un medico legale, un genetista e un criminologo. In particolare si cercherà di fare chiarezza sul coltello e sul fazzoletto intriso di sangue trovati accanto al cadavere dell'uomo. L'ex meccanico venne trovato con la gola tagliata e i polsi recisi

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