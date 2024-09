Beppe Sala, cori contro il sindaco per il caso dello stadio: l'ultima figuraccia

16 settembre 2024 a

Anni buttati via: questa l'estrema sintesi della tormentata vicenda del nuovo stadio di Milan e Inter, orchestrata nel peggiore dei modi dal sindaco di Milano, Beppe Sala. Il punto è che lo scorso venerdì, nell'incontro col primo cittadino, le due squadre hanno confermato: rivogliono uno stadio accanto a San Siro.

Insomma, dopo i tira e molla durati lunghi anni, i club tornano alle loro idee iniziali. Idee che però, oggi, non sono più realizzabili. In definitiva, un clamoroso, rovinoso flop per Beppe Sala.

Scontato, dunque, che oggi - lunedì 16 settembre - alla ripresa dei lavori in Consiglio comunale meneghino, Beppe Sala finisca nel mirino. E infatti il futuro dello stadio di San Siro, dopo l'incontro in Comune di venerdì con i vertici di Milan e Inter, ha fatto scoppiare la bagarre nell'aula consiliare di Palazzo Marino.

Durante la seduta del Consiglio comunale si sono levati cori dai banchi del centrodestra: "Il sindaco venga a riferire in aula e il Comune riprenda le redini delle trattative con il coinvolgimento serio del Consiglio comunale che rappresenta i milanesi". "Tante - tuonano in una nota le opposizioni - le proposte fatte in una riunione dei capigruppo di emergenza a margine del Consiglio, tra cui il voto immediato sulla proposta di bando internazionale di idee che permetterebbe di uscire dal vicolo cieco e riprendere il dialogo con la città e gli eventuali operatori interessati". Cori da stadio contro Sala e opposizioni infuriate col sindaco: una pessima figura, per il Comune.