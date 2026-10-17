Cassano Magnago, donna morta in un frontale. Sospetto choc: "non un incidente", chi c'era alla guida

Una donna di 69 anni è morta in un incidente stradale avvenuto venerdì mattina, poco prima delle 9.30, sulla tangenziale di Cassano Magnago, in provincia di Varese. Secondo le prime informazioni, due automobili si sono scontrate frontalmente. La vittima, alla guida di una delle vetture, è morta sul posto. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore della donna precedente allo scontro. Ferito anche il conducente dell'altra automobile, che ha riportato traumi agli arti inferiori ed è stato portato in codice giallo all'ospedale di Circolo di Varese con l'elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti anche un'automedica, due ambulanze, i vigili del fuoco e i Carabinieri. La cronaca nera, però, dopo poche ore diventa un giallo in piena regola. Non tutto torna, infatti, nel tragico schianto.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, gli approfondimenti della Polizia locale hanno fatto emergere come le due persone coinvolte nell'incidente, la donna morta sul colpo e il ferito ricoverato, si conoscessero.

Alla luce di questo dettaglio, che potrebbe non essere solo una sconvolgente coincidenza, diventano fondamentali i risultati dell'autopsia sul corpo della vittima e gli esami tecnici sui veicoli, nonché le testimonianze di chi si trovava sul luogo dell'incidente e che potrebbero aiutare a ricostruire le traiettorie delle vetture al momento del frontale, che è stato violentissimo. Le squadre dei soccorritori hanno infatti faticato a estrarre il corpo della donna intrappolato tra le lamiere dell'auto distrutta.