Milano, lo sfogo clamoroso del 23enne: "Mi hanno rotto i c****ni", applausi dai balconi

Pian piano anche i cittadini milanesi si stanno ribellando al caos generato dai maranza. La manifestazione, per il momento, è finita. Ma i danni presentano il conto. Vetrine spaccate, cassonetti rovesciati o incendiati, la paura dei negozianti che preferiscono abbassare le serrande piuttosto che subire l'ennesimo saccheggio. La città piange: è ferita. E lo sono anche i suoi abitanti. E ciò lo si percepisce perfettamente scrollando i reel sui social. Un video in particolare ha attirato l'attenzione di molti utenti. Lui si chiama Ferena Lenzi, ha 23 anni e si è reso protagonista di uno sfogo clamoroso, carico di rabbia repressa per quello che è accaduto alla sua città.

"Io non sopporto più queste persone. Conosco un sacco di gente che viene da tutto il mondo e si impegna e alle 5 del mattino viene qua a lavorare - ha urlato il giovane 23enne -. Mi hanno rotto i c****ni. Non ce la faccio più. Poi loro vengono qua e va tutto bene. Poi se stuprano mia figlia e mia sorella ne riparliamo. Che venga qua la Schlein a dire tutte queste cazz***. Io non sopporto più questa gente. Ho 23 anni, voglio vivere nella felicità". E i residenti, dai loro balconi, hanno applaudito il ragazzo. Il video dello sfogo è diventato subito virale sui social. Ed è stato ricondiviso da tanti utenti. Tra cui lo stesso Matteo Salvini: "Difficile dargli torto".