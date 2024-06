Alessandra Ghisleri su Meloni da Mentana: "I migliori successi dei leader politici"

06 giugno 2024 a

Ormai mancano soltanto tre giorni al voto per le elezioni europee, snodo elettorale decisivo e le cui ricadute e conseguenze, ovviamente, si faranno sentire anche a livello nazionale. Ed in questo contesto Giorgia Meloni appare presentissima, impegnata nell'azione di governo e nella campagna elettorale: si pensi al viaggio in Albania, all'esposto all'Antimafia sul decreto flussi, dunque al decreto per tagliare le liste d'attesa nella sanità e alla nuova social card. Il tutto in un contesto di campagna elettorale in cui il premier esprime in modo netto, chiaro, la sua visione dell'Europa del futuro.

Di tutto ciò se ne parla a L'aria che tira, il programma condotto da David Parenzo su La7, dove ospite in collegamento - nella puntata di giovedì 6 giugno - c'è Alessandra Ghisleri, la regina dei sondaggi. Parenzo la chiama in causa per commentare le mosse del premier. "La vera campagna di Giorgia Meloni diciamo che è iniziata negli ultimi 15 giorni proprio di par-condicio, dove sta impiegando tutti i suoi sforzi per mettere al meglio le posizioni di governo e anche quelle europee - premette Ghisleri -. È tornata su temi casalinghi, possiamo dire, e anche la Lega è tornata sul tema dell'immigrazione. Poi la salute: le priorità degli italiani, le cose più sentite, ci sta perfettamente", rimarca la direttrice di Euromedia Research.

"L'altra questione - riprende -, mi veniva in mente vedendola ieri sera da Enrico Mentana (era ospite al TgLa7, ndr), è che i migliori successi i leader politici, e penso anche a Berlusconi, li hanno avuti quando hanno avuto discussioni accese con i giornalisti che hanno posizioni diverse: dimostrano al proprio elettorato di saper cavarsela anche sulle risposte più difficili ed essere adeguati alla posizione che occupano". Ghisleri, quindi, ricorda il celebre episodio della "spolverata" di Silvio Berlusconi alla sedia di Marco Travaglio. "Questo potrebbe essere un incipit per iniziare un rapporto diverso tra i giornalisti e i leader dei partiti", conclude Ghisleri, ricordando come anche Matteo Salvini, sempre alla vigilia, fosse stato ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo dopo una lunga assenza in quello studio.