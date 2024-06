Kate Middleton, il ritorno in pubblico al Trooping the Colour: ma i figli litigano

17 giugno 2024 a

Il tanto atteso ritorno in pubblico di Kate Middleton al Trooping the Colour 2024 è stato macchiato dal litigio tra i suoi due figli: il principino Louis e la principessa Charlotte. Il principino infatti è stato visto sbadigliare e ballare durante la marcia delle Guardie scozzesi verso Highland Laddie. La sorella maggiore, però, se ne è subito accorta e sembra averlo rimproverato. "Devi smetterla di farlo. Guarda la sfilata", gli ha detto dopo averlo visto danzare. "Non lo farò", ha replicato lui.

Ma non finisce qui. La principessa Charlotte, sempre rivolgendosi al fratellino, sembra aver esclamato: "Fai quel che ti viene detto". Al che, il fratellino, ha chiosato con un secco: "No". Insomma, il più classico dei litigi tra due fratelli. Solo che i due bimbi in questione, non provengono dalla periferia di Manchester. Ma sono i due pargoli della Royal Familiy britannica.

Sempre più simile allo zio Harry - pecora nera della famiglia -, il piccolo Louis ha conquistato social e pubblico. Divertente, ha più volte fatto ridere mamma Kate che in questo periodo ha molto bisogno di felicità e sorrisi. Il principino è apparso stanco e annoiato. Kate, divertita, lo ha lasciato fare. Louis ha ballato a suon di marcia, sbadigliato di fronte alle telecamere, giocato con le corde della tenda. A lui tutto è permesso, nonostante la sorella Charlotte lo abbia rimproverato sussurrandogli "Stop", tra le risate di Kate. Uno splendido ritorno alla normale vita familiare.