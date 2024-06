Ilaria Salis, Pietro Senaldi la inchioda: "Allora ci dica dove ha abitato tutti quegli anni"

25 giugno 2024 a

a

a

Al centro delle polemiche, saldamente, ci resta Ilaria Salis, complici le sue ultime sparate su case occupate e dintorni. Già, l'eurodeputata eletta con Avs rivendica la bontà delle sue azioni. E come detto, le polemiche sono inevitabili. E della Salis, nonché dei 90mila euro di pagamenti arretrati con Aler, si parla a 4 di Sera, il nuovo talk estivo proposto da Rete 4, la puntata è quella di martedì 25 giugno.

Durante la puntata viene mostrata la casa occupata al tempo dalla Salis, in zona Navigli a Milano. Tra gli ospiti di 4 di Sera ecco Pietro Senaldi, condirettore di Libero, che passa subito all'attacco. "Io proprio non riesco a capire Ilaria Salis, come pensa di aiutare le persone occupando delle case popolari destinate a gente che ne ha bisogno". Infatti da quando è esplosa la vicenda, l'eletta tra le fila di Bonelli&Fratoianni ha infatti più volte ripetuto che occupare immobili sfitti non sia solo legittimo, ma meritorio. Senaldi ovviamente non concorda e la infilza: "Lei dice che non ha fatto politica nei palazzi ma l'ha fatta nei palazzi dell'Aler, degli altri, non nei suoi".

La Lega denuncia Ilaria Salis: il caso deflagra, ecco il reato contestato

Si parla poi del debito da 90mila euro, bollato dalla stessa Salis come incongruo poiché frutto di un solo accertamento che risale al 2008. "Non vuol pagare 90mila euro di affitto perché dice che l'hanno trovata una volta sola. Ma benissimo, ci dica dove ha vissuto dal 2008 in poi", conclude Pietro Senaldi. Domanda alla quale però, ad ora, Ilaria Salis non ha alcuna intenzione di rispondere.