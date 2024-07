Serena Bortone impugna la sospensione, guerra totale con la Rai: cosa succede ora

03 luglio 2024 a

Serena Bortone impugnerà la sospensione di sei giorni decisa dalla Rai per il caso Scurati: questo quanto apprende l'Adnkronos. Il suo ricorso comporterà, nel momento in cui la decisione venisse impugnata, una sospensione dell'efficacia della sanzione fino alla decisione definitiva. Il legale della giornalista, che ha fornito le proprie controdeduzioni nel corso del procedimento disciplinare, ritiene che non sussistano i presupposti per la sanzione. Parlando nel corso di una conferenza alla Stampa Estera lo scorso 6 maggio, la Bortone aveva spiegato di non aver ricevuto ancora una spiegazione plausibile del perché era stato annullato il contratto dello scrittore. Poi al Salone del Libro di Torino, il 9 maggio, aveva sottolineato di essere serena perché aveva detto solo la verità.

Sempre secondo l'Adnkronos, il provvedimento disciplinare sarebbe stato consegnato alla giornalista "per aver pubblicato un post su vicende interne senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione, in violazione delle norme aziendali". Il riferimento è al post che la conduttrice pubblicò sui propri profili socail per comunicare che nel corso della sua trasmissione, Che sarà su Rai 3, non ci sarebbe stato il monologo dello scrittore Antonio Scurati sul 25 aprile.

Immancabili le polemiche dell'Usigrai: "La Rai ha chiuso il procedimento disciplinare sulla conduttrice di Che sarà con una sanzione inaccettabile: su Serena Bortone si sta consumando la ritorsione di chi è più preoccupato di fargliela pagare che di capire cosa è veramente successo nella vicenda del contratto negato per il monologo in tv di Antonio Scurati". E ancora: "Si scarica su una collega competente ed equilibrata, interna Rai, il malfunzionamento e l'assenza di una catena di comando aziendale che non viene toccata da una vicenda che matura proprio in quegli uffici, tanto da uscire nei giorni seguenti con diverse versioni".