DiMartedì, fango-Bersani su Meloni: "Cecilia Sala? Allora vuoi far stravincere l'Iran"

"Non c'è mica solo la questione dei treni eh, a proposito di adeguatezza". Pier Luigi Bersani, ospite in studio a DiMartedì su La7 scuote il capo parlando delle liberazioni di Cecilia Sala e dell'ingegnere iraniano Mohammad Abedini Najafabadi. Nessuna conferma ufficiale, ma il ritorno in Italia della giornalista di Foglio e Chora Media sarebbe stato concesso dietro la garanzia non solo della mancata estradizione negli Stati Uniti dell'imprenditore arrestato all'aeroporto di Malpensa lo scorso 16 dicembre (tre giorni prima di quello della Sala a Teheran) ma anche del ritorno in Iran dello stesso.

Floris prima ricorda con una grafica le accuse degli Stati Uniti ad Abedini che avevano portato al suo arresto: "Associazione a delinquere per violare l'embargo contro l'Iran" e "fornire supporto a organizzazione terroristica", "Sostegno materiale a organizzazione terroristica con conseguente morte" per aver causato l'uccisione di tre soldati americani in Giordania "con i suoi componenti per droni".

Floris e l'ex segretario del Pd quasi se la ridono parlando della decisione del ministro della Giustizia Carlo Nordio di liberare Abedini e dare il nullaosta al suo ritorno in patria senza attendere il parere della magistratura. "Forse sono arrivate le carte dall'America e non conveniva farle valutare, l'hanno liberato prima...".

"C'è stato un errore all'inizio, perché si poteva cercare di evitare che questa giornalista finisse dentro quel rischio", premette Bersani riponendo gli occhiali da vista nella tasca della giacca e preparando l'affondo politico vero e proprio.

"Detto questo, dopo, credo ci sia stato da parte dei nostri servizi un lavoro egregio, c'è stato un lavoro diplomatico, benissimo. Dopodiché la conclusione: decidere senza un passaggio dai giudici è nelle prerogative del ministro, andare a raccontare che passi dai giudici dà proprio l'idea che già che l'Iran ha vinto vuoi proprio farlo stravincere".