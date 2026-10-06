"Cosa accadrà il prossimo anno": Sallusti rivela la "bomba" della sinistra

Alessandro Sallusti a Quarta Repubblica fa il punto su cosa sta succedendo a sinistra. Non solo in casa nostra ma anche ad esempio in Spagna e in Brasile dove Sanchez e Lula sono precipitati nell'abisso delle urne. E nello studio di Porro, il direttore di Libero fa una riflessione molto precisa: "La casa e il programma della sinistra? Se è un argomento molto popolare per il suo elettorato lo vedremo alle eminenti elezioni spagnole. Io non ci scommetto che esista un problema di edilizia popolare, fuori dubbio, nessuno lo nega, ma far pagare ai privati, anche agli elettori di Sanchez, questo problema è una cosa che voglio vederlo alla prova delle elezioni. C'è una cosa che accomuna a quello che sta succedendo in Spagna, a quello che sta succedendo in Francia e a quello che potrebbe, mi auguro di no, ma temo di sì, succedere in Italia, che prossimo21 in tutti questi tre paesi si vota, si va alle elezioni". Infine ha aggiunto: "E allora la sinistra, che è abbastanza disperata, sta cercando di radicalizzare lo scontro, pensando così di portare a sé tutta l'area più estrema della sinistra per sconfiggere le destre".

"C'è una cosa che accomuna quello che sta succedendo in Spagna e in Francia e forse in Italia è che l'anno venturo si vota e la sinistra disperata sta cercando di radicalizzare lo scontro" #Sallusti #quartarepubblica https://t.co/2qceBmvCBV — Quarta Repubblica (@QRepubblica) October 5, 2026