Vladimir Luxuria, Fidanza: "Prega in ginocchio, ecco come si è ridotta la sinistra"

"Vladimir Luxuria al gay pride prega in ginocchio per il campo largo. Ecco come si è ridotta la sinistra": lo si legge in un post di Carlo Fidanza, europarlamentare e capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, a corredo di un video che mostra la scena.

La Luxuria si inginocchia sul palco dell'evento di cui è madrina nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola e dice: "Voglio chiedere al campo largo, campo progressista, uniti, vi prego, battiamo queste destre, non regaliamo altri cinque anni a questa gente, che fa dei danni. Lo dico pure a Conte, c'è pure lo striscione del M5s, che pure lui ha parlato di critica al woke... Non ti far superare da Occhiuto di Forza Italia, mi raccomando. Quindi restiamo uniti anche dentro il Movimento". Un momento che Fidanza nel suo post ha definito come una "scenetta indegna e vergognosa".