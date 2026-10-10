Moser-Tony Effe: "Ci alleniamo dietro il tram", scoppia la polemica per questa foto

Allenamento insolito per il rapper Tony Effe e il ciclista-volto tv Ignazio Moser. Insieme a un amico, tutti in tutina da runner, hanno deciso di correre dietro a un tram a Milano. Per documentare l’impresa hanno fissato il telefono sulla parte posteriore del mezzo pubblico. I video della corsa urbana sono stati pubblicati sui rispettivi profili social. Moser ha condiviso anche l’immagine del cellulare "attaccato" al tram, accompagnata dalla scritta "Attenzione non accostarsi in curva".

Nel filmato si sente Tony Effe esortare il conducente ("Troppo lento") e Moser rispondere "Go, go", mentre il gruppo accelera, spesso in mezzo alla strada e sui binari. Tony Effe ha poi postato una foto del trio con i dati della corsa: oltre 8 chilometri in 44 minuti.L’iniziativa ha generato numerose critiche tra i follower, che hanno sottolineato i pericoli creati per tutti e messo in dubbio la legalità dell’azione, auspicando multe e invitando i protagonisti a "andare a lavorare".

In risposta, Tony Effe ha scritto in una storia: "La corsa e lo sport in generale non sono fatti per dividere i forti dai deboli. Il vero campione non è chi arriva primo, ma chi tende la mano a chi rischia di rimanere indietro. Oggi più che mai mi sento parte di un gruppo, anzi di una famiglia. Vi voglio bene soldati".