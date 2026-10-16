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Dritto e rovescio, Senaldi stronca l'islamica: "Questi vogliono fare quello che vogliono"

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venerdì 16 ottobre 2026
Dritto e rovescio, Senaldi stronca l'islamica: "Questi vogliono fare quello che vogliono"

1' di lettura

Islam e molto altro nell'ultima puntata di Dritto e rovescio, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio. Ospite in studio Pietro Senaldi, che ha parlato dei cosiddetti tribunali islamici presenti in Italia e dei pericoli che i cittadini corrono a stare a contatto con l'islam radicale.

"Credo che questa Corte islamica sia un attentato allo Stato italiano e alla società italiana. Il motivo lo dico molto semplicemente - ha spiegato Pietro Senaldi -. Le leggi in Italia le fa lo Stato e le fa perché deve garantire che tutti siano uguali davanti alla legge e deve garantire il rispetto dei nostri principi. Quando la legge la fanno gli Stati religiosi e quando c'è la religione nella legge, finisce come in Iran e in Afghanistan. Ovvero con i gay impiccati, le donne fucilate, questa ultima ragazza che fa un post contro il governo che viene condannata a morte. E poi è un attentato alla nostra società perché alcuni principi della Sharia non sono compatibili con la società italiana. Non è compatibile proprio la famiglia su cui loro vogliono insistere e questo Tribunale - ha concluso Senaldi - dimostra che loro non hanno alcuna intenzione di integrarsi".

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