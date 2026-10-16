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Otto e mezzo, Giannini gela Travaglio dalla Gruber: "Questo a Meloni le va riconosciuto..."

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venerdì 16 ottobre 2026
Otto e mezzo, Giannini gela Travaglio dalla Gruber: "Questo a Meloni le va riconosciuto..."

1' di lettura

Si percepisce un certo nervosismo a Otto e mezzo, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Lilli Gruber. Ospiti della trasmissione, i soliti Massimo Giannini e Marco Travaglio. Il tema? Ancora una volta l'opposizione al governo Meloni. Prende la parola l'ex direttore della Stampa, che però ha spiegato che più di Schlein e Conte, è stato Matteo Renzi il grande oppositore di Giorgia Meloni nel corso di questa legislatura. "Non possiamo non vedere che uno dei più efficaci, anche dal punto di vista della comunicazione, oppositori al governo Meloni è stato Matteo Renzi", ha spiegato. 

"Non applaudiva ieri?", si è inserito nella discussione il direttore del Fatto Quotidiano. "Sì, ma ieri ha applaudito solo il passaggio sull'Ucraina, Marco, dai - gli ha fatto notare Massimo Giannini -. E anche quattro del Pd allora hanno applaudito quel passaggio". "In un paese normale l'opposizione che applaude il premier...", si è infastidito Marco Travaglio. "Guarda, pure io ho elogiato Meloni - ha insistito Giannini - perché per la prima volta nella sua vita ha criticato Trump. Quindi se il tema era quello, un applauso ci stava". "Per l'unica roba giusta che ha fatto", ha insistito Travaglio. "Esattamente, però le va riconosciuto", ha ammesso Giannini. "Ma io intendevo Trump...", ha chiosato il direttore del Fatto.

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