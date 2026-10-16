Enrico Mentana dà la linea a Formigli e perde il controllo: "Stupidaggini"

Piccolo lapsus in diretta video per Enrico Mentana. Nel corso dell'ultima puntata del Tg La7 di giovedì 15 ottobre, il giornalista si è reso protagonista di una gaffe esilarante. Dopo l'edizione del telegiornale era in programma una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Corrado Formigli. Ebbene, il buon Mentana invece di dare la linea al suo collega, ha direzionato i suoi telespettatori a Passaparola, celebre game show in onda su Mediaset. E subito si sono scatenate le voci che da mesi insistono su un imminente passaggio di Mentana al Biscione.

"E dato che giovedì c'è Passaparola con Corrado Formigli, noi ci fermiamo" ha detto Enrico Mentana. Dopo la pubblicità, però, si è subito corretto. "Ora prima di vedere se ci sono notizie ultim’ora, mi hanno detto che era un lapsus di cui non mi sono minimamente accorto. Ho chiamato Piazzapulita Passaparola, il programma di Corrado Formigli non merita questo lapsus, me ne scuso - ha spiegato Mentana -. Diranno che l'ho fatto apposta ovviamente, oppure diranno che è una cosa freudiana perché voglio tornare a Mediaset. Tutte queste stupidaggini. Mi scuso, un innocente lapsus soltanto, ci sono Otto e mezzo (condotto da Lilli Gruber, ndr) e Piazzapulita, ci fermiamo, ci vediamo domani sera, buonasera". Caso chiuso quindi. Almeno per il momento.