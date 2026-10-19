Francesco Moser umilia Elly Schlein: "Capace di fare solo una cosa. Quando loro erano al governo..."

C'è solo una persona che forse Francesco Moser sopporta meno del suo vecchio arci-rivale Beppe Saronni. E quella persona sembra essere Elly Schlein. Il mitico ciclista trentino, leggenda delle due ruote tra anni Settanta e Ottanta, intervistato da Un giorno da pecora su Rai Radio 1 si avventura senza alcun timore reverenziale in riflessioni politiche e imbastisce un divertente parallelo con il suo sport.

"Schlein è come Beppe Saronni, è capace solo di andare contro", spiega riguarda alla segretaria del Pd il 75enne che in carriera ha vinto Giro d'Italia, Parigi-Roubaix, Giro di Lombardia, Freccia Vallone, Gand-Wevelgem, Milano-Sanremo e titolo mondiale.

"Quando c’erano loro al governo non mi pare abbiano fatto meglio dell’esecutivo attuale", prosegue Moser, che poi punzecchia ancora il centrosinistra. "Se andiamo più d’accordo io e Saronni oppure Elly Schlein e Giuseppe Conte? Noi non siamo mai andati d’accordo e continuiamo a non andarci nemmeno oggi, perché Saronni è sempre polemico. Io veramente l'ho anche invitato a casa, abbiamo fatto dei pranzi e pedalato insieme. Poi, improvvisamente, non so se gli ha dato di volta il cervello ma si è messo a fare dichiarazioni di ogni tipo. Ha detto che gli ho rubato un Giro d’Italia, ma le classifiche mica le faccio io".

Moser ne ha anche per il centrodestra: "Vannacci e Meloni? Sono posizioni completamente diverse, la Meloni ha tante cose a cui pensare, Vannacci gioca sulle cose che non vanno. Se tirerei ‘la volata’ alla premier? Sì, certamente". Attendiamo crisi di nervi a sinistra, dove non si sono risparmiati dal dedicare (su Repubblica) una intera paginata a Fabio Ferrari, l'attore interprete del mitico Chicco dei Ragazzi della Terza C la cui colpa è stata quella di ironizzare sui pro-Pal.