Raffaele Giuliani, negozi saccheggiati? Il post-choc: "Esproprio proletario"

Ve lo ricordate Raffaele Giuliani? Per i più smemorati, si tratta dell'influencer di estrema sinistra diventato dopo che aveva invitato i suoi follower a boicottare i marchi che facevano affari con Israele, salvo poi scoprire che lui stesso prestava il volto a una di queste. Ebbene, il content creator rosso spinto ne ha combinata un'altra delle sue. In merito alle violenze perpetrate dai maranza nelle principali metropoli del Nord Italia, il nostro Giuliani è arrivato addirittura a giustificare il saccheggio. Come? Scomodando Marx, Lenin e Stalin. Secondo lui non si è trattato di una barbarie. Bensì di un vero e proprio "esproprio proletario".

Come segnala Esperia, che ha riportato la notizia sui social, Giuliani si definisce un uomo di sinistra. E, nonostante sia un influencer, ha collaborato con il Pd in occasione della campagna referendaria sulla giustizia con tanto di ospitate nel salotto televisivo di Lilli Gruber. Come content creator, il suo pubblico sono i giovani. Ed è proprio a loro che si è rivolto pubblicando un reel di Repubblica inerente ai famigerati saccheggi nei negozi di Milano. Il suo commento? Semplice ma al tempo stesso inquietante: "Esproprio proletario". L'espressione ci riporta alla mente quanto accaduto nel nostro Paese negli anni Settanta.