Fedez risponde a Marracash: "Si fa fotografare con Sala e poi..."

Da Ghali a Sayf, da Artie 5ive a Marracash. Negli ultimi giorni sono tanti i rapper che sui social hanno detto la loro su quanto accaduto a Milano lo scorso fine settimana. E tutti, con qualche distinzione, hanno preso le difese dei manifestanti, finendo per giustificare le violenze. Tra loro, il più esplicito è stato proprio Marracash, che sui social ha scritto: "Con le buone non cambi le cose. Chi mi conosce sa bene da che parte sto. Le diseguaglianze sociali sono la mia battaglia, alla ribellione ho dedicato la mia vita".

Ebbene, le parole di "Marra" non devono essere piaciute a Fedez, che, in un post su Instagram, ha smontato la narrazione cavalcata dai suoi colleghi artisti. "Conosco bene la parabola tipica del rap che ti porta dal niente a esibire status symbol, perché l'ho vissuta tutta", ha esordito il conduttore di Pulp podcast. "Conosco pure l'adrenalina di quando invece i soldi arrivano. Oggi - ha proseguito - vedo i ragazzi che conosco bene, non loro personalmente ma lo stesso "loro", che quella frustrazione la esplodono contro tutto, ma soprattutto contro le vetrine del centro. È ovvio. Sono il simbolo delle cose che noi non potevamo e loro non possono avere".