Giuseppe Cruciani smaschera i difensori dei maranza: "Ecco il podio dei cret***"

“Quale è il podio dei cret***? Marracash dice con le buone non cambi le cose; un tal Giuliani parla di esproprio proletario; uno del Pd che si chiama Romano parla di gestione repressiva delle piazze (ma magari)… la lista è lunga, a voi i commenti!". Giuseppe Cruciani senza peli sulla lingua. Nel corso dell'ultima puntata de La Zanzara, la trasmissione radiofonica di Radio 24 che conduce insieme a David Parenzo, il giornalista del Sole 24 Ore ha parlato delle recenti manifestazioni che sono sfociate in guerriglie urbane a Milano, Torino e Bologna. E ha preso di mira alcuni personaggi, tra mondo dello spettacolo, politici e professoroni. "Un altro nel possibile podio - ha aggiunto Cruciani - è il professor Montanari il quale dice che la Meloni non può tuonare contro le violenze di piazza perché è complice del genocidio a Gaza… eddai su…".

Subito dopo il conduttore de La Zanzara ha lanciato una proposta destinata a trovare consenso. "Ci vorrebbe una manifestazione delle persone per bene e pacifiche per sostenere le forze dell’ordine - ha spiegato Giuseppe Cruciani ai radioascoltatori -. E aggiungo per sostenere i commercianti danneggiati e per dire no - ha concluso il conduttore - alla delinquenza".