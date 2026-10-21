Baba Vanga, ecco le profezie per il 2027: i superumani, la malattia misteriosa e la crisi economica

Nel 2027, sulla Terra, compariranno i "superumani", ovvero esseri umani dotati di capacità straordinarie. A dirlo è Vangelia Pandeva Gushterova, conosciuta ai più come Baba Vanga. Alla donna, morta in Bulgaria nel 1996, sono sempre state riconosciute doti divinatorie e cioè la capacità di prevedere eventi futuri. A lei vengono attribuite previsioni riguardanti gli attentati dell’11 settembre 2001, la pandemia di Covid-19.
Per quanto riguarda il 2027, Baba ha previsto che, a causa di una malattia misteriosa oppure a un esperimento genetico, alcune persone svilupperanno capacità considerate superiori a quelle umane. Questo porterà a trasformazioni biologiche che conferiranno a una parte della popolazione caratteristiche sovrumane. Le previsioni di Baba non permettono di stabilire in quali condizioni si verificherà tale scenario: potrebbe essere una pandemia, un esperimento scientifico o, ancora, un cambiamento evolutivo.
Baba Vanga, la profezia per il 2026: "Nulla sarà come prima, cosa accadrà"Baba Vanga, la veggente cieca bulgara scomparsa nel 1996, è tornata al centro dell'attenzione per le sue pres...
Secondo la mistica bulgara, poi, nel corso del prossimo anno, il mondo dovrà affrontare una crisi finanziaria internazionale. Si parla di instabilità monetarie, perdita di fiducia nei mercati e un aumento dell'interesse per l'oro. Il metallo prezioso potrebbe anche essere interessato da un considerevole rialzo del prezzo.
Passando alla geopolitica, Baba prevede un importante cambiamento tra i vertici di potere russi. Una previsione che inevitabilmente chiama in causa il futuro politico di Vladimir Putin. Compare, infine, la possibilità di una svolta energetica. Baba afferma che l’umanità potrebbe essere vicina alla scoperta di una nuova fonte di energia, che modificherà profondamente il sistema industriale e gli equilibri economici mondiali.