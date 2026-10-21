Baba Vanga, ecco le profezie per il 2027: i superumani, la malattia misteriosa e la crisi economica

Nel 2027, sulla Terra, compariranno i "superumani", ovvero esseri umani dotati di capacità straordinarie. A dirlo è Vangelia Pandeva Gushterova, conosciuta ai più come Baba Vanga. Alla donna, morta in Bulgaria nel 1996, sono sempre state riconosciute doti divinatorie e cioè la capacità di prevedere eventi futuri. A lei vengono attribuite previsioni riguardanti gli attentati dell’11 settembre 2001, la pandemia di Covid-19.

Per quanto riguarda il 2027, Baba ha previsto che, a causa di una malattia misteriosa oppure a un esperimento genetico, alcune persone svilupperanno capacità considerate superiori a quelle umane. Questo porterà a trasformazioni biologiche che conferiranno a una parte della popolazione caratteristiche sovrumane. Le previsioni di Baba non permettono di stabilire in quali condizioni si verificherà tale scenario: potrebbe essere una pandemia, un esperimento scientifico o, ancora, un cambiamento evolutivo.