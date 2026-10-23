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Formigli, lo studente ospite a Piazzapulita? Clamoroso, cosa pubblica sui social

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venerdì 23 ottobre 2026
Formigli, lo studente ospite a Piazzapulita? Clamoroso, cosa pubblica sui social

1' di lettura

Nel corso dell'ultima puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento politico di La7, Corrado Formigli ha ospitato un giovane studente manifestante che, in pochissime ore, è diventato virale sui social. Il ragazzo si è fatto portatore del disagio giovanile e ha spiegato il motivo che lo ha spinto a scendere in piazza per esprimere il proprio dissenso. Peccato però che sui suoi social, lo stesso studente abbia pubblicato alcune foto che destano serie preoccupazioni. In particolare un immagine è stata da Esperia: nello scatto si vede il giovane mentre imbraccia un fucile - "di plastica", ha precisato lui - taggando l'account di Gioventù Nazionale e allegandoci anche il seguente messaggio: "Dove siete?". 

Poche ore dopo è arrivata appunto la replica del ragazzo: "È un fucile di plastica, non traffico armi, pulisco le periferie, non faccio spedizioni punitive, formo e sensibilizzo i giovani come me”. Ma il punto, come nota Gino Zavalani, è un altro: "Se questa è la formazione che offre ai giovani, viene da chiedersi a cosa li stia sensibilizzando - il commento del direttore di Esperia -. E viene da chiedersi anche un’altra cosa: è davvero questa la gioventù che Formigli promuove e legittima nel suo programma, arrivando a milioni di persone?”.

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