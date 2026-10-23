Formigli, lo studente ospite a Piazzapulita? Clamoroso, cosa pubblica sui social

Nel corso dell'ultima puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento politico di La7, Corrado Formigli ha ospitato un giovane studente manifestante che, in pochissime ore, è diventato virale sui social. Il ragazzo si è fatto portatore del disagio giovanile e ha spiegato il motivo che lo ha spinto a scendere in piazza per esprimere il proprio dissenso. Peccato però che sui suoi social, lo stesso studente abbia pubblicato alcune foto che destano serie preoccupazioni. In particolare un immagine è stata da Esperia: nello scatto si vede il giovane mentre imbraccia un fucile - "di plastica", ha precisato lui - taggando l'account di Gioventù Nazionale e allegandoci anche il seguente messaggio: "Dove siete?".

Poche ore dopo è arrivata appunto la replica del ragazzo: "È un fucile di plastica, non traffico armi, pulisco le periferie, non faccio spedizioni punitive, formo e sensibilizzo i giovani come me”. Ma il punto, come nota Gino Zavalani, è un altro: "Se questa è la formazione che offre ai giovani, viene da chiedersi a cosa li stia sensibilizzando - il commento del direttore di Esperia -. E viene da chiedersi anche un’altra cosa: è davvero questa la gioventù che Formigli promuove e legittima nel suo programma, arrivando a milioni di persone?”.