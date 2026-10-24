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Enrico Mentana, l'annuncio a sorpresa: "Il mio ultimo giorno al TgLa7"

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sabato 24 ottobre 2026
Enrico Mentana

Enrico Mentana

1' di lettura

"Voglio darvi una notizia: lascio il Tg La7 il 23 dicembre. Voglio passare il Natale in famiglia...". E' l'annuncio a sorpresa di Enrico Mentana. Il giornalista, direttore del Tg dell'emittente di Urbano Cairo, annuncia l'addio nella cerimonia in cui riceve il premio Marchiaro a Alessandria. L'evento è l'occasione anche per una riflessione ad ampio spettro sul giornalismo e sui telegiornali. "La televisione è ciò che resta di quello che, all'età di 20 anni, vivevamo come qualcosa di estremamente innovativo. La media dei telespettatori dei tg si avvicina più ai 70 che ai 65 anni. Nessun giovane guarda i telegiornali, le modalità di percezione delle notizie sono diverse. E' più probabile che un giovane conosca la realtà israelo-palestinese da Cecilia Sala e non dal telegiornale. Ognuno, come la pittura, è figlio e fratello del suo tempo. Oggi nessun ragazzino può appassionarsi al giornalismo guardando un telegiornale", dice Mentana. 

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